In Debatte um Fachmarktzentrum Sögeler SPD-Ratsherren wollen für Aufklärung sorgen

Sögel. In der Debatte um ein geplantes Fachmarktzentrum in Sögel wollen die unter Beschuss geratenen SPD-Ratsherren Anno Immenga und Frank Klaß am Donnerstag, 7. Dezember, für Aufklärung sorgen.

Wie der SPD-Ortsverein der Hümmlinggemeinde mitteilt, wollen Immenga und Klaß im Rahmen des SPD-Stammtisches in den Hümmlinger Teestuben am Loruper Weg um 19.30 Uhr „die genauen Umstände im Zusammenhang mit der Verwirklichung des Edeka-Neubaus an der Sigiltrastraße“ darstellen.

In der Debatte geht es um den Verkauf eines gemeindeeigenen Grundstückes in direkter Nachbarschaft des Edeka-Marktes. Als Mitglieder einer Investorengruppe, die an diesem Standort ein Fachmarktzentrum errichten will, wird Immenga und Klaß seitens der CDU/FDP-Gruppe im Sögeler Rat ein Interessenskonflikt vorgeworfen. So soll Immenga in einem Arbeitskreis als Ratsherr und zugleich als Investor an Grundstücksverhandlungen teilgenommen haben. Über ihre Ratstätigkeit hätten sich die beiden Ratsherren Wissen besorgt, um es für private Angelegenheiten zum eigenen Vorteil zu nutzen. Die Beschuldigten weisen die Vorwürfe zurück. „Weder die Nutzung von Insiderwissen, noch einen Verstoß gegen das Mitwirkungsverbot bei der Planung des Fachmarktzentrums können wir erkennen“, heißt es seitens der SPD-Fraktion.

Die Kommunalaufsicht des Landkreises stellte gleichwohl bei der Prüfung des Sachverhalts ebenso wie das niedersächsische Innenministerium sowie der Rat der Gemeinde Sögel Mitwirkungsverbote der beiden Ratsherren fest.