Am Sonntag, 10. Dezember Weihnachtsmarkt in St. Marien Papenburg am Birkenhof

Papenburg. Am Sonntag, 10. Dezember, laden die Vereine und Gruppen vom Papenburger Obenende gemeinsam mit der Kirchengemeinde zum Weihnachtsmarkt in St. Marien ein.

Die durch eine Kunstausstellung angereicherte, besinnliche Veranstaltung findet in der Zeit von 11 bis 18 Uhr statt und soll nach den Worten von Ralf van der Pütten vom Organisationsteam an den Erfolg der vorangegangenen Jahre anknüpfen.

Chöre, Bläser und Tanzgruppen

Für den auf dem Vorplatz der Pflegeeinrichtung Birkenhof an der Birkenallee stattfindenden Weihnachtsmarkt haben sich die größtenteils in der Gemeinde ansässigen Gruppen und Verbände nach eigenen Angaben wieder vieles einfallen lassen. So wartet der Markt unter anderem mit Verkaufs- und Aktionsständen, Geschicklichkeitsspielen, Lagerfeuer, Lichterketten und Fackeln, diversen Mitmachangeboten sowie Imbissbude, Getränkewagen und einem Café auf. Außer zahlreichen Leckereien werden Geschenkideen zum Fest, Adventsgestecke und Handwerkliches verkauft. Auf einer Bühne unter einem geschmückten Weihnachtsbaum treten darüber hinaus mehrere Chöre, Bläser und Tanzgruppen auf.

Begleitet wird die Veranstaltung erstmals von einer Kunstausstellung im Birkencafé. Der Maler Thorsten Schöttmer, der ab 15 Uhr seine ausdrucksstarken Bilder präsentiert, hat sich inzwischen über das Emsland hinaus einen Namen gemacht.

Festhochamt zum Auftakt

Der Weihnachtsmarkt in St. Marien beginnt um 11 Uhr mit einem Festhochamt in der St.-Marien-Kirche. Um 12 Uhr erfolgt die offizielle Eröffnung der Veranstaltung, die sich nach Angaben der Initiatoren bewusst vom Kommerzgedanken anderer vorweihnachtlicher Aktionen abgrenzt und die Besucher in einem beschaulichen Rahmen auf das bevorstehende Weihnachtsfest hinführen möchte. Gegen 16 Uhr wird der Nikolaus den Weihnachtsmarkt besuchen und die Gäste mit Stutenkerlen beschenken.