Männer greifen Fußgänger in Sögel an MEC öffnen

Eine vierköpfige Personengruppe hatte den 24-jährigen Fußgänger unvermittelt angegriffen und traktierte das Opfer mit Faustschlägen und Fußtritten. Symbolfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

pm/dgt Sögel. Am frühen Sonntagmorgen gegen 1.30 Uhr ist es an der Mühlenstraße in Sögel zu einer Körperverletzung gekommen, ein 24-Jähriger wurde dabei durch Faustschlägen und Fußtritten verletzt.