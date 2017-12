Kosten für Gemeinde zu hoch Straßensanierungen machen Hüvenern zu schaffen

Hüven. Die Kosten für die Sanierung von Gemeindestraßen macht den Hüvenern zu schaffen. Sie wünschen sich Unterstützung.

Mindestens sechs Kilometer Gemeindestraßen seien dringend sanierungsbedürftig, wie Bürgermeisterin Simone Borgmann (CDU) bei einem Besuch der Bundestagsabgeordneten Gitta Connemann (CDU) mitteilte. Ein jüngst eingeholter Kostenvoranschlag für die Straße Westsiedlung habe Sanierungskosten von 250.000 Euro ergeben. Nach Anzug des Gemeindeanteils bliebe ein Rest von gut 120.000 Euro, der auf die Anwohner umgelegt werden müsse. „Dies ist aber nicht zumutbar, da an dieser Straße nur sieben Anwohner leben“, meinte Borgmann, die sich weitere Fördermittel wünschte.

Ebenso verhalte es sich mit dem Ankauf von Flächen für die benötigte Erweiterung des Gewerbegebietes. Doch bei Kosten von mehr als 200.000 Euro für einen Hektar stoße die Gemeinde auch hier an ihre Grenzen, so Borgmann. Schließlich würden die Flächen für etwa 50.000 Euro wieder an ansiedlungswillige Unternehmen verkauft, sodass 150.000 Euro an der Gemeinde hängen blieben. Diese Subventionierung sei nötig, damit Firmen nach Hüven kämen. Weiter mache die doppelte Haushaltsführung (Doppik) den kleinen Kommunen zu schaffen, so Borgmann.

315.000 Euro Kosten

Um die Attraktivität im Ort weiter auszubauen, wird im Ortskern derzeit gebaut. Die ehemalige Grundschule wird zum Mehrgenerationenhaus umgebaut. Im neuen, 280 Quadratmeter großen Bau, finden Senioren, Jugendgruppen, die Mutter-Kind-Gruppe und das Pfarrbüro Platz. Der Umbau hat begonnen, im Frühsommer soll nach Aussage Borgmanns alles fertig sein. Dazu zählen neben dem Gebäude auch ein neuer Pavillon, Parkplätze, ein Fahrradständer und ein Geräteschuppen. Insgesamt fallen 315.000 Euro für den Bau an, der mit 200.000 Euro gefördert wird.

Anzeige Anzeige

Unter dem Abzug der Grundschule vor mehr als vier Jahren habe nach Aussage vom stellvertretenden Bürgermeister Alfons Kohne (CDU) die Attraktivität des Ortes gelitten. Jetzt soll mit der Umgestaltung der Ortsmitte entgegengesteuert werden. Wie Borgmann bekräftigte auch Samtgemeindebürgermeister Günter Wigbers in diesem Zusammenhang die Entscheidung zur Zusammenlegung der Grundschulen aus Hüven, Stavern und Groß Berßen zur Grundschule Südhümmling in Klein Berßen. In diesem Jahr seien 37 Kinder eingeschult worden, die Zahlen für die kommenden Jahre sähen aber anders aus. „Wir haben zwischen 23 und 30 Kinder, die aus den vier Gemeinden zusammen eingeschult werden“, so Wigbers.

Bessere Innenverdichtung in Orten

Diskutiert wurde auch über Möglichkeiten zur besseren Innenverdichtung in Orten. Vielerorts, so auch in Hüven, verhinderten Ställe und die damit einhergehenden Emissionen die Ausweisung von Wohnbebauung. Dabei würden viele der Ställe seit Jahren nicht mehr bewirtschaftet. Hier wünschten sich die Hüvener neue gesetzliche Regelungen. Connemann wies auf bestehende Eigentumsverhältnisse hin und sagte, es sei sehr schwierig, hier einzugreifen.

Einig waren sich alle Beteiligten, dass die Ansätze für die Förderung von Straßenbauvorhaben in kleinen Gemeinden geändert werden müssten. Connemann sagte, sie wolle sich für mehr Flexibilität bei Förderprogrammen einsetzen, damit die Gelder, die von Bund an die Länder gingen, auch überall ankämen. Auch für eine Vereinfachung der Bürokratie der ehrenamtlichen Tätigkeiten werde sie sich stark machen, so Connemann.