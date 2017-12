Abriss noch im Dezember Altes Rathaus in Sögel wird zum XXL-Adventskalender

helm Sögel. Die 24 Fenster an der Front des alten Sögeler Rathauses sind umfunktioniert worden und dienen nun als Adventstürchen – wenn auch ohne Inhalt. Das Gebäude soll noch im Dezember abgerissen werden.

Das teilte die Samtgemeindeverwaltung auf Anfrage mit. „Auch wenn die Freude am Anblick des Kalenders angesichts des nahenden Abrisses nicht bis zum Ende der Adventszeit reichen wird, hatten wir viel Freude daran, das Rathaus zu bemalen“, berichteten die Initiatoren des Arbeitskreises Mauergedichte, Christiane Bangert und Ingrid Cloppenburg, die zum Bemalen des alten Rathauses eingeladen hatten.

„Die Hemmung zu überwinden und mit dem Malen anzufangen, das hat schon etwas Überwindung gekostet“, sagte Cloppenburg. Doch als die ersten Pinselstriche gemacht waren, lief alles wie geschmiert. „Schön, in dieser Atmosphäre Menschen jeden Alters an den Wänden stehen zu sehen, die in Gedanken versunken Texte oder Bilder auf die Wände auftragen“, freute sich auch Bangert über das Geschehen. Selbst der Investor Valeri Klippert griff zur Sprühdose und gab seinem Haus noch einmal den letzten „Schliff“. Er ist der neue Eigentümer und plant am Standort des alten Rathauses den Bau eines zweigeschossigen Wohn- und Geschäftshauses.

Resonanz auf die Aktion bei Facebook

Auf Facebook fand die Ankündigung der Aktion anerkennende Resonanz. So schrieb ein Nutzer zum Beispiel: „Hoffentlich wird das angenommen. Schönes Angebot an die Jugend!“. Allzu viele Interessierte haben sich allerdings nicht gemeldet, bedauern die beiden Ideengeberinnen. Dennoch hatte die etwa 15-köpfige Malergruppe viel Freude an der Gestaltung des Gebäudes, sowohl innen als auch außen.

Anzeige Anzeige

Zuspruch erhielten Bangert und Cloppenburg im Vorfeld vom Samtgemeindebürgermeister Günter Wigbers und Hauseigentümer Klippert. „Wir danken den beiden Herren, dass sie dem Projekt offen gegenüber standen.“ Ganz besonders habe sie erfreut, dass der Wirtschaftsverband Sögel spontan Sponsoren für die Farbe suchte. Ein Malergeschäft hat durch Vermittlung der Vorsitzenden Anja Deeken-Rickermann Fassadenfarbe vorbeigebracht. „Die Aktion ist eine sehr gute Marketingmaßnahme für Sögel“, lobte sie das Projekt.