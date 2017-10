Rat Sögel befasst sich mit Ortsteil Jugendheim, Bauplätze, Grünanlagen: In Eisten tut sich was

Sögel. Jugendheim, Bauplätze, Grünanlagen: Mit gleich mehreren Angelegenheiten aus dem Ortsteil Eisten hat sich der Sögeler Gemeinderat auf seiner jüngsten Sitzung befasst.

„Die Eistener sagten in jüngerer Vergangenheit zu Recht, dass wir ein bisschen besser auf den Ortsteil aufpassen müssen“, räumte Gemeindedirektor Günter Wigbers bei den Beratungen zur Pflege der öffentlichen Grünanlagen ein. „Dass sie sich bei diesem Thema gegenüber Sögel vernachlässigt fühlten, ist nachvollziehbar“, so Wigbers. Doch dem soll Abhilfe geschaffen werden. Einstimmig votierte der Rat für die Einstellung einer 450-Euro-Kraft, die sich um die Grünflächen in Eisten kümmern soll. „Damit haben wir eine klare Zuständigkeit. Der Bauhof in Sögel kann das alles nicht im Blick haben“, betonte der Gemeindedirektor.

Jugendheim soll saniert werden

Während der Sitzung stand auch die Sanierung des Eistener Jugendheims auf der Tagesordnung. Die Erneuerung der Heizungsanlage ist Wigbers zufolge bereits beschlossen. „Aber auch darüber hinaus muss an dem Gebäude etwas gemacht werden.“ Als Beispiele nannte er den Fußboden, die Bestuhlung sowie die Gardinen. „Wir haben auch seit 20 Jahren nichts mehr an dem Jugendheim gemacht“, so Wigbers. Er teilte mit, dass jetzt Angebote für eine umfassende Sanierung eingeholt werden sollen, die dann während der Haushaltsberatungen für 2018 zur Sprache kommen.

Preise für Bauplätze sinken

Ebenfalls marode und „stark erneuerungsbedürftig“ ist dem Gemeindedirektor zufolge die Bushaltestelle in dem Ortsteil. „Wir haben die Sorgen der Eistener auf der Bürgerversammlung vernommen.“ Wigbers machte auf der Ratssitzung deutlich, „dass wir die Haltestelle ersetzen müssen.“

Um den Verkauf von Bauplätzen in Eisten anzukurbeln, beschloss der Rat zudem, den Quadratmeterpreis auf 15 Euro zu senken. „Wir haben uns 15 Jahre nicht mehr mit der Vergaberichtlinie befasst. Es wurde Zeit für eine Anpassung“, erklärte Wigbers. Bei den Grundstücken handelt es nach Aussage des Gemeindedirektors um vollerschlossene Bauplätze, die auch von Auswärtigen erworben werden können. „Die Vorgabe der Eigennutzung bleibt aber erhalten.“