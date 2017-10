Schlachthof-Zufahrt blockiert Lkw-Auflieger in Sögel kippt um: Tank reißt auf

Lkw-Auflieger in Sögel kippt um: Tank reißt auf MEC öffnen

In Kanistern fingen die Sögeler Feuerwehrleute den auslaufenden Dieselkraftstoff auf. Foto: br

br/gs Sögel. In der Nähe des Schlachthofs Weidemark in Sögel ist in der Nacht zu Donnerstag der leere Sattelauflieger eines Lkw umgekippt. Dabei riss nach Angaben der Feuerwehr der Tank auf. Verletzt wurde niemand.

Nach Angaben der Polizei war der leere Kühlauflieger eines Lkw-Sattelzuges – vom Schlachthof kommend – umgekippt, als er in die Straße „Im Sande“ abbiegen wollte. Bei der Bergung des Aufliegers mit einem Autokran stellte sich einem Feuerwehrsprecher zufolge heraus, dass der Dieseltank des Aufliegers, der die Motoren der Kühlaggregate versorgt, aufgerissen war. Die Freiwillige Feuerwehr Sögel wurde um 3.39 Uhr alarmiert. Die Feuerwehrleute fingen zunächst den ausfließenden Dieselkraftstoff mit Kanistern solange auf, bis ein örtliches Entsorgungsunternehmen den Einsatz übernahm. Nach der Leerung des Tanks musste der kontaminierte Boden des Straßenseitenraumes entfernt werden. Der Anfahrtsweg zum Schlachthof war für ankommende Schweinetransporter laut Feuerwehr stundenlang gesperrt. Sie mussten über das Gewerbegebiet Püttkesberge umgeleitet werden. Die 15 eingesetzten Feuerwehleute konnten nach einer Stunde wieder abrücken. Erst in der Nacht zum 1. Oktober war die Feuerwehr zum Schlachthof Weidemark ausgerückt. Nach Angaben der Einsatzkräfte war die Brandmeldeanlage ausgelöst worden. Wie sich vor Ort herausstellte, handelte es sich jedoch abermals um eine Fehlalarmierung. Laut Feuerwehr war der Alarm durch Reinigungsarbeiten ausgelöst worden. Die Feuerwehr war um 0.40 Uhr mit 17 Einsatzkräften angerückt. Nach etwa 40 Minuten zogen sie wieder ab.