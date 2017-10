Im westlichen Gemeindegebiet 60 Unterschriften für dritte Kindertagesstätte in Sögel

Sögel. Der Gemeinde Sögel sind 60 Unterschriften von Eltern zugegangen, die sich für den Bau einer dritten Kindertagesstätte (Kita) im westlichen Gemeindegebiet in Richtung Lathen aussprechen.

Dies teilte Bürgermeisterin Irmgard Welling (CDU) auf der jüngsten Ratssitzung mit. „Der Wunsch der Eltern wird damit mehr als deutlich“, so Welling. Nach Auffassung von Karl Steinbild (CDU) würden die Eltern der Meinung der Christdemokraten folgen. „Die neue Kita muss zu den Kindern gebracht werden.“ Wie die CDU bereits Anfang August mitteilte, gehört ein neuer Kindergarten in die Nähe der heutigen und künftigen Baugebiete. Diese lägen im Westen der Gemeinde. Hier seien in jüngster Zeit etwa 250 Neubauten entstanden und es gebe Potenzialflächen für weitere 200 Einfamilienhäuser. Die bisherigen Einrichtungen befinden sich laut CDU im Sögeler Süden und Norden.

Anmeldezahlen steigen

Der Bauausschuss der Gemeinde befasste sich bereits während seiner Sitzung im April mit dem Bau einer dritten Kindertagesstätte. Aufgrund der Entwicklung der Anmeldezahlen sind die Überlegungen nach Angaben von Gemeindedirektor Günter Wigbers zwingend nötig. Wie Fachbereichsleiter Arnold Welling auf der Sitzung berichtete, sind bei den Anmeldezahlen erhebliche Wartelisten zustande gekommen.

Grundstücksverhandlungen „sehr erfolgsversprechend“

Aktuell befindet sich die Verwaltung laut Wigbers in Grundstücksverhandlungen für Flächen im westlichen Gemeindegebiet. „Diese gestalten sich sehr erfolgsversprechend.“ Er glaubt an einen „Top-Standort“, die auch die Mehrheitsmeinung im Rat findet. Wigbers: „Bestenfalls können wir in der nächsten Ratssitzung eine Entscheidung über den Standort treffen.“

Da der Gemeinderat einen Neubau im westlichen Gebiet favorisiert, lehnte er im Sommer mehrheitlich ein Angebot der katholischen Kirchengemeinde St. Jakobus ab, das eine Nachnutzung des ehemaligen Kindergartens am Markt beinhaltete. Die verkehrliche Situation und auch die Emissionsbelastungen sowie der Zustand des Gebäudes sprächen unter anderem gegen diesen Standort.