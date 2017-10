In den Sommerferien 2018 Zum Jubiläum: Kita „Arche Noah“ in Sögel wird saniert

Sögel. Zehn Jahre nach der Eröffnung steht der katholischen Kindertagesstätte (Kita) „Arche Noah“ in Sögel eine umfassende Sanierung bevor. Diese soll in den Sommerferien 2018 durchgeführt werden.

Einstimmig votierte der Gemeinderat auf seiner jüngsten Sitzung für die Durchführung der Arbeiten im Gebäude an der Von-Steuben-Straße. Wie Gemeindedirektor Günter Wigbers mitteilte, sollen zum zehnjährigen Jubiläum im kommenden Jahr der Fußboden im Flur sowie die Verkleidung der Leitungen erneuert werden. Außerdem stehen Malerarbeiten an. Aufgrund der Richtlinien des Unfallschutzes ist darüber hinaus Klemmschutz an den Türen anzubringen. Da das Gebäude zudem über keine Blitzschutzanlage verfügt, soll diese im Zuge der Arbeiten ebenfalls installiert werden. „Um die Maßnahme durchführen zu können, muss die Kita für längere Zeit schließen. Dafür kommen nur die Sommerferien infrage“, so Wigbers.

„Jubiläum kann nur toll werden“

Aktuell werden in der Kita rund 100 Jungen und Mädchen im Alter von 1 bis 6 Jahren in drei Kindergartengruppen und zwei Krippengruppen betreut. Leiterin Heike Rohe freut sich über die bevorstehende Sanierung. „Wenn die genauso toll wird, wie die kürzlich durchgeführten Arbeiten an der Schule am Schloss, kann das Jubiläum nur toll werden.“

Für die genannten Arbeiten werden 35.000 Euro für das Haushaltsjahr 2018 bereitgestellt.