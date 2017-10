Streit um Projektgruppe Rat Börger uneins über den Weg zum Wirtschaftswegeverband

Börger. Börger soll einen Wirtschaftswegeverband bekommen. Darüber herrscht im Gemeinderat Einigkeit. Doch über den richtigen Weg bis zur Gründung gibt es unterschiedliche Auffassungen. Das wurde auf der Ratssitzung am Montag mehr als deutlich.

Wie Bürgermeister Jürgen Ermes (SPD) mitteilte, ging es bei dem entsprechenden Tagesordnungspunkt über die Besetzung einer Arbeitsgruppe, die die Gründung des Verbandes auf den Weg bringen soll. In einer Sitzung des landwirtschaftlichen Ortsvereins, an der auch Ratsmitglieder teilnahmen, äußerten die Landwirte und Grundstückseigentümer den Wunsch, die Gruppe mit jeweils vier Mitgliedern aus dem Rat sowie des Ortsvereins paritätisch zu besetzen.

Welche Befugnisse hat die Arbeitsgruppe?

Ratsmitglied Andreas Jansen (CDU), zugleich Vorsitzender des Ausschusses für Landwirtschaft uns Außenbebauung, warf daraufhin die Frage in den Raum, welches Ziel die Arbeitsgruppe eigentlich habe. Zudem muss nach seinen Worten im Vorfeld geklärt sein, welche Befugnisse und Kompetenzen dieses Gremium hat. „Das muss im Vorfeld geklärt sein“, forderte Jansen. Er stellte klar, dass er keinesfalls gegen den Verband ist, sondern diesen „gerne auf den Weg bringen will.“ Allerdings sehe er keinen Sinn in einem „lockeren Gesprächskreis ohne Mitwirkung.“

„Es muss noch viel geklärt werden“

Für den Christdemokraten stellt sich darüber hinaus die Frage, warum das Thema aus dem entsprechenden Ausschuss genommen wurde. „Er muss noch so viel geklärt werden. Allein die Satzung wird noch so manche Beratung einfordern.“

Klaus Fleer von der SPD-Fraktion stellte klar, dass es um eine Projektgruppe geht, die keinerlei Beschlüsse fassen, sondern einen „rechtlich festen Verband“ auf den Weg bringen soll. „Entscheidungen werden dann aber nur vom Rat getroffen.“

Keinen holprigen Start hinlegen

Der Sozialdemokrat machte zudem deutlich, dass die Politik bei diesem Thema unter Druck stehe. „Schaut euch mal den Zustand der Straßen an. Es geht um die Zukunft von Wirtschaftsunternehmen, die von einer guten Infrastruktur abhängig sind. Von daher sollten wir nicht zu langatmig an die Sache rangehen.“ Fleer warnte davor, sich gleich zu Beginn in Auseinandersetzungen zu verzetteln und einen holprigen Start hinzulegen. Den Vorschlag des landwirtschaftlichen Ortsvereins hinsichtlich der Besetzung der Arbeitsgruppe bezeichnete er als „vernünftig“.

Weiterlesen: Rat Börger bringt Wirtschaftswegeverband auf den Weg

Der CDU-Fraktionsvorsitzende Ansgar Kossen sprach sich dafür aus, hinsichtlich der Befugnisse von Anfang an Klarheit zu schaffen. Er brachte den Vorschlag, die Projektgruppe auf zehn Mitglieder zu erweitern. Fünf soll der Ortsverein stellen, die weiteren fünf sollen aus dem Ausschuss kommen. Kossen: „Der soll dann in seiner nächsten Sitzung die Kompetenzen konkretisieren.“

„Das ist mir zu blöd“

Bürgermeister Ermes zeigte sich irritiert von der Diskussion. „Ich verstehe sie nicht. Es geht doch darum, dass wir in die Füße kommen.“ Gemeindedirektor Johannes Müller bezeichnete sie gar als „lächerlich“. Bei der anschließenden Abstimmung über die Besetzung der Arbeitsgruppe enthielt er sich zudem der Stimme. „Das ist mir zu blöd.“

Die anderen Ratsmitglieder votierten bei sieben Ja-Stimmen und fünf Enthaltungen für eine Projektgruppe mit zehn Mitgliedern.