Der Täter hatte im Erdgeschoss des Pflegeheims an der Johann-Evangelist-Holzer-Straße in Sögel ein Fenster aufgebrochen. Symbolfoto: Patrick Seeger/dpa

dgt/pm Sögel. Von einer Mitarbeiterin auf frischer Tat ertappt worden ist ein Einbrecher, der am frühen Montagmorgen in ein Altenpflegeheim in Sögel eingestiegen ist. Eine Zeugin hat den geflohenen Täter gesehen und konnte eine Beschreibung abgeben.