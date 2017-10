Montag ist Viehmarkt Kirmesumzug in Börger gut besucht

mls Börger. Einer der Höhepunkte der dreitägigen Herbstkirmes in Börger war der Erntedankumzug mit aufwendig geschmückte Umzugswagen und vielen Fußgruppen am Sonntagnachmittag.

Der traditionelle Festumzug mit vielen phantasievoll gestalteten Erntewagen lockte am Sonntagnachmittag zahlreiche Zuschauer bei strahlendem Sonnenschein in die Ortsmitte der Hümmlinggemeinde. Auch in diesem Jahr war der Erntedankumzug einer der Höhepunkte der dreitägigen Herbstkirmes. Vor allem der mit viel Liebe zum Detail dekorierte Motivwagen der Volleyball-Damenmannschaft zum Thema „Use Ernte“ zog die Blicke der Besucher auf sich, ebenso wie der aufwendig gestaltete Wagen der vierten Klasse der Grundschule Börger unter dem Motto „Die neue Schule ist der Hit, wir bringen sie zur Kirmes mit.“

Kreativ geschmückt war auch der Umzugswagen, der die „Bier-Kuh“ als Alternative zur Milchkuh präsentierte, sowie die Wagen der Landjugend und der Fußballerinnen. Aber auch die kleinen Gemeindemitglieder waren in verschiedenen Fußgruppen zahlreich vertreten. Die Grundschüler präsentierten in entsprechender Verkleidung den Weg vom Korn bis hin zum fertigen Brot oder waren auf Steckenpferden mit ihren Schultaschen unterwegs. Musikalische begleitet wurde der Erntedankumzug von den „Hümmlinger Musikanten“ aus Börger und dem Musikverein Werpeloh.

Mit Ankunft auf dem Festplatz begann für die Kinder das Kirmestreiben inmitten der Fahrgeschäften sowie Verkaufs- und Verzehrbuden während sich die Senioren bei Kaffee und Kuchen zu einem gemütlichen Beisammensein im Festzelt trafen. Im Laufe des Nachmittags erfolgten dann die Ehrung der Gemeindemitglieder, die sich besonders für die Gemeinde verdient gemacht haben sowie die Prämierung der Erntewagen. Anschließend klang der Kirmessonntag mit einem Dämmerschoppen bei zünftiger Musik mit den „Hümmlinger Musikanten“ und Freibier im Laufe des späten Abends langsam aus.

Ein weiterer Höhepunkt wird auch in diesem Jahr der Viehmarkt mit Frühschoppen am Montagvormittag sein. Nach der „Kirmessitzung“ des Gemeinderates, die wie im vergangenen Jahr wieder im Rahmen der Herbstkirmes stattfindet, wird das Freibierfass von Bürgermeister Jürgen Ermes angestochen.

Bereits am Samstagnachmittag war die Kirmes für Jung und Alt eröffnet worden bevor mit dem „Country Festival“ auf dem Festplatz am Sportpark das erste Highlight des Kirmeswochenendes begann. Zur Country-Musik der bekannten Band „Flyin‘ Turtles“ wurde am Abend getanzt und gefeiert. Begleitet wurde das Programm durch die Auftritte der Linedance-Gruppen „Stäweldanzer“ aus Börger sowie den „Dancing Cowboys“ aus Lorup.