„Auf jeden Fall Lärm und Staub“ Sögeler SPD fehlen konkrete Angaben zum Verladebahnhof

Sögel. In der Diskussion um den geplanten Verladebahnhof im Sögeler Süden kritisiert die SPD-Fraktion die aus Ihrer Sicht fehlenden konkreten Angaben für das Vorhaben.

Wie die Sozialdemokraten mitteilen, hätten sie trotz mehrfacher Nachfragen im Rat nichts Konkretes darüber erfahren, was dort verladen oder umgeschlagen werden soll. Als Antwort habe man lediglich „Schüttgut“ erhalten.

Aus den Unterlagen des Planfeststellungsverfahrens sei zu entnehmen gewesen, dass im Rahmen einer Umweltverträglichkeitsprüfung unter anderem Grundstücke in Sögel beansprucht werden. Wie die SPD weiter mitteilt, soll parallel zum bestehenden Streckengleis in Höhe Bocksfelde/Lienbusch ein zusätzliches Ladegleis in einer Länge von 560 Meter errichtet werden. Zusätzlich soll parallel des Ladegleises die Errichtung einer Ladestraße mit einer Länge von 480 Meter und einer Breite von 16 Metern erfolgen. „Da ist auf jeden Fall mit Lärm und Staub zu rechnen.“

„Warum soll wertvolles Bauland geopfert werden?“

Die Sozialdemokraten stellen zudem fest, dass bei einer Realisierung des Verladebahnhofes an diesem Standort, eine weitere Wohnbebauung in nördliche Richtung sowie zum Schloss Clemenswerth nicht mehr vorstellbar wäre. Für die SPD stellt sich daher die Frage, warum „dieses wertvolle Bauland für einen Umschlagbahnhof geopfert werden soll.“

In der Stellungnahme widerspricht die Fraktion darüber hinaus den Ausführungen von Gemeindedirektor Günter Wigbers. Dieser teilte mit, dass Alternativstandorte für einen neuen Verladebahnhof geprüft, aber verworfen wurden. Der SPD-Fraktion ist nach eigenen Angaben aus der Ratstätigkeit seit Ende vergangenen Jahres kein Alternativstandort bekannt geworden, der geprüft und verworfen wurde.

Weiterlesen: 100 Unterschriften gegen neuen Verladebahnhof in Sögel