„Unsere Gemeinde ist bunt“ „Fest der Kulturen“ in Sögel setzt Zeichen für Frieden

helm Sögel. Ein Zeichen für Weltoffenheit und Frieden hat das „Fest der Kulturen“ in Sögel gesetzt.

„Wenn die verschiedenen Kulturen, die in Sögel und im gesamten Emsland zu Hause sind, gefeiert werden, wird die innere Haltung der Gesellschaft deutlich: Es zeigt das Herz der Sögeler.“ Mit diesen Worten eröffnete Dr. Sigrid Kraujuttis, Dezernatsleiterin für die Bereiche Soziales, Jugend und Gesundheit beim Landkreis Emsland, das Fest. Die Zuwanderung hat nach ihren Worten im Emsland Tradition. In den vergangenen 100 Jahren hätten nicht nur die benachbarten Niederländer, sondern auch viele Flüchtlinge, ehemalige Gastarbeiter, Aussiedler und Menschen aus anderen Ländern Europas im Emsland eine neue Heimat gefunden.

„Das Emsland hat von der Zuwanderung profitiert“

„Das Emsland ist mit der Zuwanderung gewachsen und hat von ihr profitiert“, so Kraujuttis. Um die Integration zu erleichtern, habe die Kreisverwaltung eine Fachstelle für Integration eingerichtet. Besonders bemerkenswert sei neben den offiziellen Stellen das ehrenamtliche Engagement in Form von Patenschaften, Begleitgängen zu Behörden und Ärzten sowie die Arbeitsplatz- und Wohnungssuche. „Nur im persönlichen Austausch kann man sich kennenlernen. Insofern ist es eine wunderbare Idee, dieses Fest zum dritten Mal zu feiern“, dankte Kraujuttis den Organisatoren.

Menschen aus mehr als 40 Nationen leben in Sögel

Bürgermeisterin Irmgard Welling (CDU) dankte allen Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen, die sich dafür einsetzen, dass „Menschen in Sögel auf ihrem Weg gut begleitet werden“. Menschen aus mehr als 40 Nationen leben der Bürgermeisterin zufolge in Sögel. „Beim Fest der Kulturen können wir erleben, wie bunt und vielfältig unsere Gemeinde ist“, so Welling.

Ziel des Festes ist nach Aussage der Initiatorin Helene Kurka, den interkulturellen Dialog und Austausch zu fördern. Mit dem Fest sollen nach ihren Worten die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der verschiedenen Kulturen verdeutlicht werden.

Spezialitäten aus aller Welt

Die Veranstaltung bot ein abwechslungsreiches Programm. So wurden beispielsweise kulinarische Spezialitäten aus aller Welt zubereitet. Die Kinder konnten sich indes von den Mitarbeitern des Jugendmigrationsdienstes schminken lassen. Der Kreissportbund stellte außerdem eine Kletterwand zur Verfügung. Die Kolpingsfamilie Sögel-Stavern veranstaltete einen Bücherflohmarkt. Weiterhin informierten das Bildungszentrum A+W, die Schule am Schloss, die Caritas und der CSD Cloppenburg über ihre Einrichtungen.

Außerdem sorgten die Veranstalter mit einem bunten Bühnenprogramm für Unterhaltung. Dabei präsentierten Künstler aus verschiedenen Nationen, wie man in ihrem Heimatland Musik macht oder tanzt.

Einen besonderen Dank richteten die Organisatoren an die Sponsoren des Festes. Dazu zählen der Landkreis Emsland, die Samtgemeinde Sögel, die Kirchengemeinde sowie die Sparkasse Emsland.