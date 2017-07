Gewerbesteuereinnahmen steigen Krippenanbau erfordert Nachtragshaushalt in Börger

Börger. Aufgrund zusätzlicher Investitionen hat der Rat der Gemeinde Börger auf seiner jüngsten Sitzung einstimmig einen Nachtragshaushaltsplan für dieses Jahr verabschiedet.

„Insbesondere der Anbau an der Kindertagesstätte Speelhus für eine zweite Krippengruppe macht dies erforderlich“, erklärte Gemeindedirektor Johannes Müller. Für das Bauprojekt kalkuliert die Gemeinde Ausgaben in Höhe von 296.000 Euro ein. Davon sind 135.000 Euro in diesem Jahr eingeplant. Wie Müller weiter ausführte, gehen mit der Erweiterung und einer zusätzlichen Krippengruppe auch höhere Personalkosten einher. Diese werden mit 50.000 Euro pro Jahr veranschlagt. „Die gesamte Maßnahme ist kein Pappenstiel. Das lässt sich die Gemeinde richtig was kosten“, machte der Gemeindedirektor deutlich.

Höhere Einnahmen bei der Gewerbesteuer

Weitere Investitionen sind nach seinen Worten auch für den Bauhof geplant. Dieser soll unter anderem einen Aufsitzmäher sowie eine mobile Arbeitsbühne erhalten. Zusätzlich zieht die Unterhaltung der Wege- und Seitenräume weitere Kosten nach sich.

Aufgefangen werden die zusätzlichen Investitionen zum Teil durch höhere Einnahmen bei der Gewerbesteuer. „Der Ansatz sieht aktuell ein Plus in Höhe von 350.000 Euro vor“, so Müller. Wie der CDU-Fraktionsvorsitzende Ansgar Kossen deutlich machte, bleibt davon aber lange nicht alles in der Hümmlinggemeinde. „Rund 20 Prozent, also etwa 70.000 Euro, kommt in unsere Kasse.“

„Maßnahmen zielen auf Familienfreundlichkeit ab“

Das positive Votum seiner Fraktion für den Nachtragshaushalt begründete Kossen mit „der Familienfreundlichkeit, auf die die Maßnahmen wie der Krippenanbau abzielen.“ Er sieht die Entwicklung Börgers generell positiv. „Die Geburtenzahlen ziehen an, die Gewerbesteuereinnahmen steigen. Viele Weichen für dieses Wachstum wurden schon in der Vergangenheit gestellt.“

Wie Gemeindedirektor Müller mitteilte, ergibt sich aus der Nachtragsplanung eine Verbesserung des Jahresergebnisses. Bisher eingeplante Investitionskredite werden nach seinen Worten reduziert. Die Nettoneuverschuldung werde verringert.

Neubau der Sporthalle weiteres Großprojekt

Anfang März hatte der Rat den Haushalt für 2017 verabschiedet. Dieser sah Investitionen in Höhe von gut 2,3 Millionen Euro vor. Die größte Position nahm dabei der Neubau der Sporthalle an der Jahnstraße ein. Die Kosten für die bereits angelaufene Baumaßnahme liegen bei 1,53 Millionen Euro. Davon muss die Gemeinde einen Eigenanteil in Höhe von 1,1 Millionen Euro aufbringen. Einstimmig votierte der Rat für den Haushalt, der auch eine Kreditaufnahme in Höhe von gut 587.000 Euro beinhaltete.