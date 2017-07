Open-Air-Festival am 5. August „Sommerrock“ geht in Spahnharrenstätte in die vierte Auflage

„Sommerrock“ geht in Spahnharrenstätte in die vierte Auflage MEC öffnen

Die Osnabrücker Band Therapiezentrum tritt bei der vierten Auflage des „Sommerrocks“ am 5. August in Spahnharrenstätte auf. Foto: Friso Gentsch/eye-work.com

Spahnharrenstätte. In die vierte Auflage geht am Samstag, 5. August, das „Sommerrock“ in Spahnharrenstätte. Ab 19 Uhr werden bei dem Open-Air-Festival auf dem Parkplatz hinter der Turnhalle vier Bands für Stimmung sorgen.