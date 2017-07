3500 Schaden Einbrecher in Sögel stehlen Fernsehgeräte aus Pizzeria

pm/gs Sögel. Einbrecher haben aus einer Pizzeria in Sögel mehrere Gegenstände gestohlen. Die Polizei beziffert den Gesamtschaden auf etwa 3500 Euro.

Nach Angaben der Beamten waren die bislang unbekannten Täter in der Nacht zum vergangenen Freitag in eine Pizzeria an der Sigiltrastraße eingedrungen. Sie brachen ein Seitenfenster auf und erbeuteten Bargeld, Alkoholflaschen, zwei Fernsehgeräte und einen Laptop. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0 59 52/9 34 50 bei der Polizei Sögel zu melden.