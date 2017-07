Serie „Mein Job und ich“ Börger Hundefriseurin über Frisurwünsche und Selbstversuche der Besitzer

Börger. Seit über 20 Jahren wäscht, bürstet und schneidet Sabine Bremer aus Börger Hunde. In unserer Serie „Mein Job und ich“ spricht sie über das Verhältnis vom Hund zum Besitzer, Frisurwünsche und misslungene Selbstversuche der Herrchen und Frauchen.

Sie sind bereits lange im Geschäft. Wie haben sich ihre Kunden verändert?

Die Hunde leben mit im Haus und nicht mehr draußen. Sie dürfen auch mal aufs Sofa oder ins Bett. Sie sind ein Familienmitglied, Partner und manchmal auch ein Kinderersatz. Deshalb wird vermutlich mehr Wert auf Pflege gelegt als früher. Außerdem gibt es mehr kleinere und wuscheligere Hunde, bei denen das Aussehen eine wichtige Rolle spielt.

Und die Besitzer?

Die machen sich manchmal zu viele Gedanken. Sie vermenschlichen den Hund, indem sie ihm menschliche Gefühle implizieren. Dabei machen sich Hunde überhaupt keine Gedanken. Objektiv betrachtet ist ein Friseurbesuch für den Hund nicht schlimm. Aber die Unsicherheit des Menschen überträgt sich auf den Hund. Deshalb sollten die Besitzer offen für den Besuch hier sein und mit einer positiven Einstellung kommen.

Wie gehen Sie mit skeptischen Kunden um?

Ich habe viel Erfahrung und eine gute Ausbildung. Ich nehme mir sehr viel Zeit. Der Hund soll sich hier wohlfühlen. Wenn einer nicht auf den Tisch will, mache ich es auf dem Boden. Und wenn einer mal gar nicht will, ist das auch ok. Mit der Zeit werden dann auch die Besitzer lockerer.

Was genau machen Sie denn?

Waschen, föhnen, schneiden, entwollen, trimmen, scheren, entfilzen, Krallen schneiden, Ohren und Augenpflege – das Programm ist vielfältig und kommt immer ganz individuell auf den Hund an. Die Beratung spielt natürlich auch eine wichtige Rolle. Wie lange ein Termin dann dauert, ist unterschiedlich. Das reicht von einer halben Stunde bis zu mehreren Stunden.

Was für Unterschiede gibt es?

Es gibt ungefähr 400 verschiedene Rassen und jede hat ihren eigenen Standardschnitt. Hinzu kommen noch die Mischlinge. Ich muss einen Westie genauso schneiden können wie einen Pudel, auch wenn die komplett andere Haare haben. Der Westie wird getrimmt, der Pudel nach Linie geschnitten. Hunde hingegen, die ganz viel haaren, werden entwollt statt geschnitten oder geschoren.

Inwieweit können Sie das Aussehen des Hundes mit dem Haarschnitt verändern?

Natürlich ist es ein Unterschied, wenn ein Hund geschoren wurde. Aber man kann auch durch Kleinigkeiten jeden Hund ein bisschen formen und äußerlich verändern. Man kann Hälse länger machen, Ohren niedriger ansetzten oder X-Beine ausgleichen. Soll der Hund eher aussehen wie ein Bär, schneide ich die Haare so, dass der Kopf runder wirkt.

Gibt es auch ausgefallene Frisurwünsche?

Hier in den ländlicheren Regionen bisher noch nicht so. Aber in den Großstädten wird schon gefärbt und die verrücktesten Frisuren geschnitten. Ich wäge immer ab zwischen den Wünschen der Besitzer und dem, was der Hund wirklich braucht. Mir geht es um das Wohlbefinden des Hundes.

Könnte ein Menschenfriseur das nicht auch?

Die Arbeit ist eine ganz andere. Es gibt so viele verschiedene Fellarten und jede muss anders behandelt werden. Ich kann keinen Menschen schneiden und ein Menschfriseur kann keinen Hund schneiden.

Gibt es Besitzer, die es selber versuchen?

Natürlich probieren einige es gerne erst mal selber aus. Das gelingt aber nicht immer. Hunde sitzen nie still, da ist schnell ein falscher Schnitt gemacht. Außerdem fehlen den meisten die Kenntnisse über die Anatomie des Hundes. Die ist aber sehr wichtig, um Verletzungen zu vermeiden. Viele wissen beispielsweise nicht, dass in den Krallen Blut fließt und schneiden einfach ein Stück ab.

Hatten Sie auch mal Angst vor einem Hund?

Früher ab und zu mal, wenn einer schnappte oder beißen wollte. Mir sind aber noch keine größeren Unfälle passiert. Damals fehlte mir noch die Erfahrung. Durch die Zeit bin ich sicherer geworden und erkenne das Verhalten der Hunde an der Körpersprache.

Wie unterscheiden sich die Hunde, die zu Ihnen kommen?

Viele sind einfach ruhig und gelassen oder fröhlich und neugierig, was hier passiert. Andere sind eher ängstlich und nervös, weil sie es nicht kennen. Da kann es auch mal passieren, dass einer aus Unsicherheit oder Angst zuschnappen will. Deshalb ist es besonders wichtig, dass die Hunde das normale Handling schon zu Hause lernen.

Was meinen Sie damit?

Die Besitzer müssen den Tieren beibringen, dass es normal ist, ihnen mal in die Ohren zu schauen, sie zu bürsten oder zu waschen. Das ist reines Training, aber das machen viel leider nicht.

Wann sollten Besitzer damit anfangen?

Ganz früh, am besten schon mit der achten Woche. Jeder liebt seinen Hund und gerade Welpen werden erst mal in Watte gepackt. Aber in der Prägezeit, also in der achten bis zwölften Woche, ist es ganz wichtig, sie an das Bürsten zu gewöhnen. Einfach mal eine Minute auf den Tisch stellen und bürsten üben. Dann ist das für die Tiere etwas Selbstverständliches und der Hund wird dabei später weder Stress mache noch ihn selber haben.

Sie bieten auch spezielles Welpentraining an. Was passiert da?

Die Welpen sollen hier alles spielerisch kennenlernen. Egal ob Wasser, Bürste, der lauten Föhn oder eine Schermaschine, sie sollen sich schon früh daran gewöhnen. Manchmal mach ich auch einen kleinen Welpenschnitt, je nachdem, was der Kleine schon mitmacht. Ich richte mich da ganz nach dem Welpen.

Wie steht es um Ihren Beruf?

Hundefriseure sind im Moment im Kommen. Leider ist der Beruf nicht geschützt. Viele machen es ohne eine gute Ausbildung, denn die muss privat bezahlt werden. Ich habe das Gefühl, einige Menschen verbinden mit Hundefriseuren etwas Negatives und sind misstrauisch, weil sie gar nicht wissen, was wir machen. Das ist wirklich schade, denn die meisten von uns sind gut ausgebildet und machen das mit sehr viel Liebe und Herzblut.