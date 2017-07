Zuschuss für Mittagsverpflegung Anbau für zweite Krippengruppe in Börger wird konkreter

Börger. Das „Speelhus“ in Börger wird erweitert. Einstimmig beschloss der Gemeinderat in seiner Sitzung am Mittwoch die Planungen für den Ausbau der Kindertagesstätte. Zudem bezuschusst die Gemeinde die Mittagsverpflegung in der Einrichtung.

Damit konkretisieren die Ratsmitglieder einen im April einstimmig gefassten Beschluss. Dieser sieht die Einrichtung einer zweiten Krippengruppe vor. Um dies zu realisieren, muss das „Speelhus“ vergrößert werden.

Die Planungen sehen einen Anbau im rückwärtigen Bereich des bestehenden Gebäudes vor. Dabei soll eine zusätzliche Nutzfläche von 156 Quadratmetern entstehen. Wie Bürgermeister Jürgen Ermes (SPD) mitteilte, sind Kosten in Höhe von gut 295.000 Euro eingeplant. „Entsprechende Förderanträge wurden bereits gestellt. Eine Bewilligungszusage liegt uns noch nicht vor. Dafür wurde aber ein vorzeitiger Maßnahmenbeginn bewilligt, was uns optimistisch macht“, so Ermes.

Gruppenraum mit 60 Quadratmetern

Dem Entwurf für die Baumaßnahme zufolge, soll der Anbau über ein Flachdachbereich an den Bestand angeschlossen werden. Ausgeführt werden sollen die Arbeiten in klassischer Massivbauweise. „Uns war es wichtig, alles möglich flach zu halten, damit das bestehende Gebäude noch genug Tageslicht bekommt“, teilte Gemeindedirektor Johannes Müller mit. Nach seinen Worten wird der neue Gruppenraum rund 60 Quadratmeter groß sein. Der Ruheraum ist mit einer Größe von 25 Quadratmetern vorgesehen. Hinzu kommt noch der Flur mit rund 30 Quadratmetern sowie ein Sanitär- und Vorraum, ein Abstellraum und ein Putzmittelraum. „Ich glaube, dass ist alles gut durchdacht“, so Müller. Mit der Baumaßnahme soll dem Gemeindedirektor zufolge noch in diesem Jahr begonnen werden.

Kita-Mitarbeiter werden in Planungen mit einbezogen

Andreas Jansen von der CDU-Fraktion lobte die Planungen. „Besonders erfreulich ist, dass die Mitarbeiter der Kindertagesstätte dabei einbezogen wurden.“ Auch der SPD-Fraktionsvorsitzende Hans-Hermann Rolfes sieht in den Bauplänen eine gute Lösung. „Es macht Sinn, denn Anbau nach hinten zu realisieren und nicht das Gebäude weiter in die Länge zu ziehen.“

Einen Euro Zuschuss für das Mittagessen

Während der Sitzung im April beschloss der Rat zudem, ab dem Kindergartenjahr 2017/2018 verlängerte Öffnungszeiten sowohl im Kindergarten- als auch im Krippenbereich anzubieten. In der Zusammenkunft am Mittwoch votierte das Gremium nun für eine Bezuschussung der Mittagsverpflegung im „Speelhus“. Die Verwaltung kalkuliert mit 20 Kindern, die täglich das Essen, das aus der Küche des St.-Josef-Stiftes in Börger kommt, in Anspruch nehmen. Für ein Kindergartenkind werden pro Essen 3,50 Euro veranschlagt. Bei einem Krippenkind liegt der Preis bei 3 Euro. In beiden Fällen bezuschusst die Gemeinde die Essensverpflegung mit einem Euro. Diese Regelung gilt zunächst befristet für ein Kindergartenjahr.