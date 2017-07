Umzug verschiebt sich Sanierung der Grundschule Börger nicht pünktlich fertig

Börger. Die Komplettsanierung der Grundschule Börger wird nicht wie geplant zu Beginn des neuen Schuljahres Anfang August abgeschlossen sein. Wie Sögels Samtgemeindebürgermeister Günter Wigbers (CDU) auf Anfrage mitteilt, muss der Umzug um eine Woche nach hinten geschoben werden.

Dies wurde laut Wigbers am Mittwoch auf einer Baubesprechung gemeinsam mit Schulleiter Christian Schröer festgelegt. „Aufgrund der enormen Auslastung der regionalen Handwerksbetriebe und erhöhter Brandschutzauflagen verzögert sich der Umzugstermin um letztlich eine von insgesamt 60 Wochen Bauzeit“, begründet der SG-Bürgermeister die Verzögerung.

Vorerst weiterhin Unterricht in ehemaliger Hauptschule

Die mehr als 100 Grundschulkinder werden in der ersten Schulwoche wie im vergangenen Jahr im ehemaligen Hauptschulgebäude unterrichtet. Zwar stünden nach Angaben von Wigbers auch nach dem Umzug noch Restarbeiten in den Treppenhäusern an, die aber keine Auswirkungen auf den Unterricht in der neuen Schule haben sollen. Wie er weiter ausführt, werden die Eltern über den Ablauf der Einschulungsfeier sowie die Gestaltung des Umzugs von Schulleiter Schröer schriftlich informiert. Bestehen bleibt hingegen der Termin der Einweihungsfeier am 16. September. Ab 14 Uhr werden im Rahmen eines Schulfestes die neuen Räume präsentiert.

„Ärgerlich, aber nicht weiter dramatisch“

Börgers Gemeindedirektor Johannes Müller bezeichnet die Verzögerung zwar als „ärgerlich, aber nicht weiter dramatisch“. Nach seinen Worten befinde sich die Gemeinde in der Luxus-Situation, noch das ehemalige Hauptschulgebäude in der Hinterhand zu haben.

Mit der Sanierung der Grundschule war im Frühjahr 2016 begonnen worden. In einem ersten Bauabschnitt wurde das im Jahr 1967 errichtete Gebäude entkernt. Es folgte die Ummantelung der Schule mit einer neuen Klinkerfassade sowie eine Dachsanierung. Zudem wurden die Sanitäranlagen erneuert sowie die Klassenräume und das Lehrerzimmer saniert. Die in L-Form angelegte Schule bekommt auch einen neuen Mehrzweckraum, an dessen Finanzierung sich die Gemeinde Börger mit 150.000 Euro beteiligt hat. „Insgesamt bewegt sich das diesjährig größte Bauprojekt der Samtgemeinde Sögel im kalkulierten Kostenrahmen von 1,4 Millionen Euro. Auch wenn es innerhalb der Gewerke Verschiebungen gegeben hat, wird der Kostenrahmen eingehalten“, so Wigbers.