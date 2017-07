Traktoren-Gespann übersieht Kradfahrer 16-Jähriger stürzt bei Unfall in Werpeloh in Graben

16-Jähriger stürzt bei Unfall in Werpeloh in Graben MEC öffnen

Die Polizei in Sögel sucht nach Hinweisen im Zusammenhang mit dem Unfall, der sich am Mittwoch gegen 15.45 Uhr auf der Wippinger Straße (K 114) in Werpeloh ereignet hat. Symbolfoto: Michael Gründel

dgt/pm Werpeloh. Bei einem Unfall auf der Wippinger Straße (K 114) in Werpeloh ist ein 16-Jähriger, der auf einem Leichtkraftrad unterwegs war, in einen Graben gestürzt. Der am Unfall beteiligte Ackerschlepper flüchtete. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Jugendliche war am Mittwoch gegen 15.35 Uhr in Richtung Wippingen unterwegs und wollte dann ein landwirtschaftliches Gespann überholen. Dessen Fahrer bog plötzlich ohne Ankündigung nach links in die Zufahrt zum dortigen Steinkreis ab. Beim Ausweichmanöver nach links stürzte der 16-Jährige in einen Graben, blieb aber unverletzt. Das Leichtkraftrad wurde beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Der Fahrer des Gespanns, bestehend aus Ackerschlepper und einem roten Anhänger der Marke Hawe, setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Zeugen des Unfalls, die Hinweise zum Gespann oder zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Sögel unter Telefon 05952/93450 zu melden.