Robert Milnikel neu im Amt Papenburger leitet Polizeistation Hümmling

pm/gs Sögel. Die Polizeistation Hümmling in Sögel hat einen neuen Leiter. Die Station, die zum Polizeikommissariat (PK) Papenburg gehört, wird ab sofort von Robert Milnikel geführt.

Der Polizeihauptkommissar aus Papenburg tritt die Amtsnachfolge des im Januar verstorbenen Bernd Haak an. Während einer kleinen Feierstunde wurde Milnikel in den Räumen der Samtgemeinde (SG) Sögel offiziell in das Amt eingeführt. Die stellvertretende SG-Bürgermeisterin Irmgard Welling (CDU) überreichte Milnikel einen Blumenstrauß und wünschte ihm alles Gute für seine Arbeit. „Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit und bin mir sicher, dass das bestehende gute Verhältnis zwischen Polizei und Samtgemeinde noch weiter ausgebaut werden kann“, sagte Welling. Die Polizeistation Hümmling umfasst außer der SG Sögel auch die SG Werlte und die SG Nordhümmling mit insgesamt 27 Beamten.

Robert Milnikel ist seit April 1984 Polizeibeamter und versieht seit 1993 seinen Dienst bei der Polizei in Papenburg, wo er auf verschiedenen Dienstposten arbeitete. Der neue Stationsleiter ist verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder.

„Wir sind froh, dass wir mit Robert Milnikel einen Beamten gefunden haben, der Land und Leute kennt und ich bin sicher, dass er hier als Leiter der Polizeistation hervorragende Arbeit leisten wird“, erklärte der Leiter der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, Karl-Heinz Brüggemann.

Wechsel stehen auch beim PK Papenburg an. Dessen Leiter Thomas Memering geht im Herbst zur Polizeiinspektion Emden/Leer, der Leiter des Einsatz- und Streifendienstes, Bernd Lange, wechselt zum Jahresende in den Ruhestand. Den Kriminal- und Ermittlungsdienst leitet Andrea Meyer, nachdem sich Wolfgang Deters Ende März in den Ruhestand verabschiedet hatte.