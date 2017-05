Im Garten Komposthaufen gerät in Börger in Brand

Komposthaufen gerät in Börger in Brand MEC öffnen

In dem Garten hat ein Komposthaufen gebrannt. Foto: Feuerwehr Börger

Börger. In Börger ist in der Ortsmitte am Montagmittag, 29. Mai, gegen 13.25 Uhr ein Komposthaufen abgebrannt. 20 Kräfte der Feuerwehr Börger waren rund eine Stunde lang im Einsatz.

Wie die Feuerwehr Börger mitteilte, brannte zunächst der Komposthaufen im Garten eines Hauses nieder. Das Feuer griff später kurzzeitig auf eine Mülltonne und den Gartenzaun über. Auch ein Baum und ein Geräteschuppen wurden in Mitleidenschaft gezogen, so die Feuerwehr weiter. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr hatte der Besitzer selbst Teile des Feuers gelöscht.