Johannes Niermann hat weltweit Kunden Model aus Sögel im Shoppingcenter entdeckt

helm Sögel. Es klingt wie eine Filmgeschichte: Der Sögeler Johannes Niermann war im Rahmen seines Studiums für ein Praktikumsjahr in Recife (Brasilien), als ihn im Shoppingcenter jemand von einer Modelagentur ansprach.

Ein Mädchen, das bei der Agentur selbst als Model arbeitete, sprach ihn an. „Sie war die Einzige, die Englisch sprach und fragte mich, ob ich Interesse am Modeln hätte. Ich war damals 21 Jahre alt und habe mich vorher nie für die Modewelt interessiert“, erinnert sich der heute 32-jährige. Doch die Modelagentur hatte Großes mit ihm vor: Die Fashion Week stand im Norden Brasiliens an. Direkt am darauffolgenden Tag holten sie ihn ab. „Ich stand dann da in Bermudas und Flip-Flops, blondes Haar und spindeldürr. Für Brasilien ein richtiges Extrem.“ In der Agentur angekommen, sollte er einen Walk vorführen, also gehen wie ein Model es eben tut. Scherzend erzählt Niermann: „Ahnungslos ging ich im Raum hin und her, wie ich auch auf der Straße lief. Mir wurde dann in einem Crash Kurs beigebracht, die Schultern hochzuziehen und einen kühlen Blick aufzusetzen.“ Letztendlich lief er alle Shows der damaligen brasilianischen Fashion Week und eröffnete vier der Modenschauen.

Niermann und seine Entdeckerin wurden ein Paar

Von da an packte ihn das Fieber der Modewelt. Nachdem Niermann sein Praktikum beendet hatte, zog es ihn und das Mädchen aus der Agentur namens Annelie nach Thailand. Die beiden waren mittlerweile ein Paar und wollten dort in der Modelwelt Fuß fassen. Doch ein mehrwöchiger Krankenhausaufenthalt machte ihnen einen Strich durch die Rechnung. Nach erfolgreicher Genesung ging es weiter nach Hong Kong. Dort wurden schnell die europäischen Scouts auf Niermann aufmerksam. Es gab allerdings ein Manko: „Bei einer Größe von 1,90m sollte ein Model in Hong Kong um die 80 Kilogramm wiegen. In Europa wird von den Models eher eine drahtige Statur gefordert.“ Diese sei besonders auf Fotos für den Licht- und Schattenwechsel wichtig. Für ihn war dies bisher allerdings nie ein Problem, besonders auf Ernährung achten müsse er nicht. „Im Alter von 15 Jahren diagnostizierten Ärzte eine Schilddrüsenerkrankung bei mir. Deshalb muss ich nicht wie andere Models auf Fitness und Ernährung achten. Ich gehe eher ins Fitnessstudio um mein Gewicht zu halten“, so Niermann. 2012/2013 hatte er mit einem Gewicht von 63 Kilogramm seine besten Saisonmaße.

Überfall einer Drogenbande in London

Ende 2009 lief er seine erste Fashionshow in Mailand. Von da an ging es weiter durch die Welt: Paris, London, Berlin und New York. Niermann lief bereits für die ganz Großen in der Modewelt wie Prada, Gucci und Versace. „Zwischen 2010 und 2014 flog ich schon auf einer Wolke. Zu meinen Bestzeiten legte ich zwischen Januar und September 62 Flüge zurück. Das ist aber natürlich auch sehr angstregend.“

So glamourös wie die Modewelt nach außen hin erscheint, ist sie jedoch nicht immer. In London brachte ihn eine Agentur in einem sogenannten Modelhaus unter. „Das Haus stand in einem abgelegenen Stadtviertel von London, wo viele Drogenbanden verkehrten.“ Da dort täglich Models ein- und ausgingen, hatte eine Bande das Gebäude bereits im Visier. „Sie dachten, wir wären ebenfalls in der Branche unterwegs. Eines Abends überfielen uns dann neun Leute von ihnen, maskiert und bewaffnet.“ Niermann kam mit Schnittverletzungen davon, kehrte auf Rat der Polizei jedoch nicht in das Haus zurück.

Bei Dior Show in Paris Modelkollegen aus Esterwegen getroffen

Bei dem Job allerdings blieb Niermann. Modenschauen machten ihm aber mehr Spaß als Fotoshootings. „Fashionshows sind immer wie eine große Party.“ Selbst in Paris erfuhr Niermann, wie klein die Welt manchmal ist. „2012 traf ich auf einer Dior Show in Paris ein anderes deutsches Model. Nach ein paar Scherzen darüber, wie klein unsere Heimatorte sind, stellte sich heraus, dass er aus Esterwegen kam.“ Und damit nicht genug: Im Nachhinein fanden die beiden heraus, dass sie sogar verwandt sind.

In Asien noch ein Topmodel, in Europa schon ein altes Eisen

2015 ließ Niermann sich ein Jahr mit seiner Frau Annelie für ein Jahr in Peking nieder. „In Asien bin ich schon bekannter, vielleicht auch ein Prominenter“, klärt Niermann auf. Da er dort im Modelbusinness groß geworden ist, würden die Asiaten sich wegen ihm „schon mal auf die Schulter klopfen.“ Normalerweise sei es üblich, dass ein Model erst in Europa Erfolg hat und dann nach Asien geht. Er habe den Weg jedoch unbewusst andersherum gewählt. „Es ist schon sehr eigenartig, wenn man beim Anzug kaufen erkannt wird und ein Mädchen zitternd einen Stift für ein Autogramm hochhält. Ich denke mir jedes Mal: Ich bin doch auch nur ein normaler Mensch.“ In Asien sei er auch immer noch ein Topmodel, in Europa aber gehe das wegen seines Alters und der langsam kommenden grauen Haare jedoch nicht mehr. Zu seinen Kunden dort zählten unter anderem Samsung, Toyota und Fila.

Wie es künftig weitergehen wird, weiß Niermann selbst nicht. „Als Model ist man ständig unterwegs. Einen festen Wohnsitz hatte ich seit zehn Jahren nicht, aber ich mag dieses Leben.“