Im Juni auf der Ideenexpo in Hannover Sögeler Oberschüler treten bei „JeT-Challenge“ an

Sögel. Zum vierten Mal in Folge nimmt ein sechsköpfiges Team der Oberschule Sögel an dem „JeT-Challenge-Wettbewerb“ des Verbandes Deutscher Ingenieure und der Hochschule Hannover teil. Die Jungen müssen dafür ein fernsteuerbares, mit einem Elektromotor angetriebenes, dreirädriges RC-Fahrzeug entwickeln und bauen.

Das Team der Schule am Schloss um Andre Borgmann, Mathis Jansen, Lukas Dokters, Markus Künnen, Jonas Ahrens und Maik Jansen verleiht laut einer Pressemitteilung seinem RC-Flitzer unter der Leitung von Techniklehrer Uwe Hoormann bereits den letzten Schliff. Der Wettbewerb ist Teil der Initiative „JeT – Jugend entdeckt Technik“ des VDI und wird in diesem Jahr Mitte Juni auf der Ideenexpo in Hannover ausgetragen. Er dient der technischen Nachwuchsförderung und Berufsorientierung von Schülern aller Schulformen ab dem Jahrgang neun im Rahmen des Zukunftsthemas „Elektromobilität“.

Bei einem Lehrgang an der Hochschule Hannover im November vergangenen Jahres erhielt das Team detaillierte Informationen zum Wettbewerb und technische Unterstützung durch Fachleute. Ein vorgefertigter vierrädrigen Bausatz muss verwendet und umgebaut werden, um eine Mischung aus Energieeffizienz, Beschleunigung und optimaler Straßenlage zu erreichen. Bewertet werden sowohl die Eigenentwicklungen als auch das Design des Fahrzeugs.

Ein auf der Ideenexpo zur Verfügung gestellter Datenlogger zeichnet dann die spezifischen Daten des fahrenden Fahrzeugs auf und bewertet sie. Die Daten geben Aufschluss darüber, welche Dinge am Fahrzeug noch weiter optimiert werden müssen. Diese Arbeiten sollen dann direkt vor Ort vorgenommen werden.

Neben den technischen und kreativen Herausforderungen muss das Team zudem ein durchgängiges Konzept zur Umsetzung ihrer Lösungsansätze in Form eines Portfolios vorlegen. „Wir freuen uns auf einen spannenden Wettkampf in Hannover. Der Wettbewerb ist ein richtiger und wichtiger Weg, um junge Menschen für Technik zu begeistern“, sagte Hoormann.

Um sich auf der Ideenexpo als Team präsentieren zu können, sponserte das Abschleppunternehmen Künnen aus Sögel passende Teamshirts. Außerdem gaben die Physiotherapiepraxis Sprenkel aus Sögel sowie das Vermessungsbüro Haarmann aus Dörpen dem Team eine kleine „Finanzspritze“, um sich weiteres RC-Equipement leisten zu können, heißt es in der Pressemitteilung.