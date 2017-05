Am 10. und 11. Juni 2017 Pflanzenarzt Rene Wadas kommt zum Sögeler Rosenfest

Sögel. Zum fünften Mal findet am Samstag und Sonntag, 10. und 11. Juni 2017, auf Schloss Clemenswerth das Rosenfest statt. Von jeweils 10 bis 18 Uhr verwandelt sich die barocke Anlage in einen Garten- und Kunsthandwerkermarkt und bietet Besuchern mit 80 Ausstellern auf einer Fläche von rund 10.000 Quadratmetern Pflanzen und Dinge für Haus und Garten sowie Kunsthandwerk.

Außerdem würden kulinarische Genüssen geboten, wie das Emslandmuseum Schloss Clemenswerth in einer Pressemitteilung informiert. Nach John Langley (2015) und Elmar Mai (2016) ist in diesem Jahr der NDR-Pflanzenarzt Rene Wadas der Gartenexperte auf dem Rosenfest. Sein Markenzeichen ist eine mobile Pflanzenapotheke in Form eines grünen Arztkoffers. Bei seinen kostenlosen Sprechstunden bekommen Besucher Gesundheits-Tipps für ihre kränkelnden Gartenlieblinge und Hinweise für die chemiefreie Bekämpfung von Schädlingen, Ungeziefer und Pflanzenkrankheiten.

Besucher können Pflanzen, Pflanzenteile und Bodenproben zur Begutachtung mitbringen und bekommen Mittel für die Weiterbehandlung im heimischen Garten gratis. Musik, Schlossbesichtigungen und ein Basteltisch für Kinder runden das Wochenende ab. Für das Rosenfest gilt der reguläre Museumseintritt. Er kostet 6 Euro, ermäßigt 3 Euro. Familien zahlen 14 Euro. Aufgrund der zu erwartenden Besucherresonanz gilt über das gesamte Wochenende in Sögel eine geänderte Verkehrsführung. Kostenlose Parkplätze stehen schlossnah zur Verfügung. Alle Infos zu Ausstellern, Programm und Anfahrt finden sich unter www.clemenswerth.de.