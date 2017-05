Leon Hauer arbeitet im JUZ Bundesfreiwilligendienstler in Sögel mit eigenen Projekten

Sögel. Derzeit leistet Leon Hauer seinen Bundesfreiwilligendienst (BFD) im Jugendzentrum (JUZ) Alte Post in Sögel ab. Seit September 2016 gehört der gebürtige Sögeler zum Team der Jugendpflege Sögel.

Im Rahmen des BFD betreut Hauer vor allem die Kinder und Jugendlichen während der AGs, der Öffnungszeiten, bei Projekten und Angeboten. Zu diesen gehören Gesellschaftsspiele, Billard, Dart und andere sportliche Aktivitäten, wie die Samtgemeinde jetzt weiter in einer Pressemitteilung mitteilt. Demnach bringt Hauer eigene Interessen und Fähigkeiten ein. Unter anderem hat er eine kleine Spielekonsole erstellt, mit der man ältere Computerspiele am Fernseher spielen kann. „In diesem Jahr ist es uns sehr wichtig, dass sich jeder Bundesfreiwilligendienstler, wie auch unsere Praktikanten, persönlich einbringen und eigene Projekte planen und durchführen,“ erläutert Jugendpfleger Wolfgang Knese in der Mitteilung. Auch außerhalb der unmittelbaren Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen gibt es im Bundesfreiwilligendienst viel zu tun. Dies beinhaltet neben hauswirtschaftlichen Dingen wie Einkaufen, Aufräumen und Organisieren unter anderem auch Projektplanung, die Pflege der Webseite oder Plakatgestaltung.

Drei der bisher sechs BFDler wurden im Anschluss Pädagogen

Hauer ist der sechste Bundesfreiwilligendienstler im JUZ Alte Post. Von den früheren BFDlern haben drei nach dem Jahr einen pädagogischen Berufsweg eingeschlagen. Ende August 2017 endet der Dienst Hauers. Andere Interessierte können sich noch bis zum 15. Juni 2017 bei der Gemeinde Sögel im Ludmillenhof bewerben. BFDler sind sozialversichert und erhalten ein Gehalt. Zudem werden diverse Fortbildungen angeboten, wie etwa der Erwerb des Kletterscheins. Der Dienst eignet sich zur Orientierung für das spätere Berufsleben, besonders nach dem Abitur. Mit dem BFD wird nicht nur ein Jahr überbrückt, sondern es vermittelt auch einen Eindruck vom Arbeitsleben, der Jugendarbeit und vielen anderen Bereichen. Weitere Informationen zum Bundesfreiwilligenjahr beantwortet der Knese telefonisch unter 05952/9240. Weitere Informationen über das Jugendzentrum gibt es im Internet auf www.altepost-soegel.de.