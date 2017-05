Finanzierung steht Innenausbau an Zehntscheune in Börger soll starten

Innenausbau an Zehntscheune in Börger soll starten MEC öffnen

Auf einen zeitnahen Start des Innenausbaus an der Zehntscheune in Börger hoffen die am Projekt beteiligten Vertreter des Heimatvereins, der Gemeinde sowie der Lokalen Aktionsgruppe Hümmling. Foto: Christian Belling

Börger. Vor drei Jahren sind die Arbeiten an den neuen Zehntscheune in Börger angelaufen. Seit gut einem Jahr steht der Rohbau. Jetzt soll der Innenausbau in Angriff genommen werden.