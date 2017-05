Sozialpädagogin neu im Amt Unterstützung für Flüchtlingshelfer auf Hümmling

Sögel. Der Caritasverband für den Landkreis Emsland hat jetzt das Projekt Salvete für die Unterstützung von Flüchtlingshelfern ins Leben gerufen.

Bereits seit April ist Vera Hanneken in diesem Projekt für den Raum der Samtgemeinden Werlte und Sögel tätig. Die 26-jährige Sozialpädagogin koordiniert die Arbeit der Freiwilligen in der Flüchtlingshilfe und ist laut Caritas Ansprechpartnerin für die Ehrenamtlichen.

Viele Ehrenamtliche setzten sich dafür ein, dass sich jene Menschen, die aus ihrer Heimat flüchten mussten und nach Deutschland gekommen sind, hier wohl und angenommen fühlen. Das sei zugleich mit einigen Herausforderungen verbunden. „Auch Ehrenamtliche brauchen Begleitung“, sagt Hanneken.

Die gebürtige Emsländerin ist ansprechbar, wenn Fragen und Probleme auftauchen. „Ich höre zu und prüfe, welche Unterstützungsmöglichkeiten Ehrenamtliche in ihrer Arbeit mit Geflüchteten benötigen, welche Hilfsangebote gefragt sind oder wo noch mehr Vernetzung das Engagement fördern kann“, umreißt sie ihre Aufgaben.

Dafür arbeitet sie eng mit den Kirchengemeinden, den kommunalen Gemeinden und den bereits bestehenden Gruppen und Initiativen von Freiwilligen in der Flüchtlingshilfe zusammen. „Es gilt herauszufinden, welche Angebote die Engagierten wirklich als sinnvoll erachten“, betont Hanneken. Denkbar sind zum Beispiel regelmäßige Treffen für Austausch, Information und Qualifizierung. „Wir müssen genau hinschauen, welche Bedarfe da sind“, sagt die Sozialpädagogin.

Anzutreffen ist die 26-Jährige in der Caritas-Beratungsstelle in Sögel, Am Markt 9. Zweimal in der Woche bietet sie zudem Bürozeiten im Sozialen Kaufhaus in Werlte, Hauptstraße 73, an, und zwar montags von 15 bis 17 Uhr und mittwochs von 10 bis 12 Uhr. Darüber hinaus ist sie telefonisch unter der Nummer 0173/6972111 zu erreichen.