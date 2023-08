Ende 2020 bezog das Autohaus Bartels seinen Neubau am Hümmlinger Ring im Gewerbegebiet Püttkesberge in Sögel. Seitdem liegt das bisherige Firmengelände an der Sigiltrastraße brach. Während auf der einen Hälfte die ehemalige Ausstellungshalle noch steht und im Mai noch für eine Modellbau-Ausstellung der Hümmlinger Kreisbahn genutzt wurde, ist die andere Hälfte des Grundstücks schon seit Längerem dem Erdboden gleichgemacht. Da bislang nichts weiter dort passierte, schießt das Unkraut mittlerweile wieder in die Höhe.

Dabei steht die Nachnutzung der Fläche schon fest. Die La Vida Projekt GmbH mit Sitz in Ochtrup (Kreis Steinfurt) beabsichtigt an der Stelle den Bau des „Seniorenzentrums am Mühlenberg“. Betrieben werden soll das Seniorenzentrum von der La Vida Pflegepartner GmbH.

Vor Ort präsentieren Bauherr und Betreiber bereits das noch zu errichtende Seniorenzentrum.

Auf seiner Homepage informiert der Projektierer über das Bauvorhaben. So soll der dreigeschossige Neubau insgesamt über 77 Pflegeappartements verfügen, die 77 Pflegeplätze bieten sollen. Sämtliche Appartements sollen als barrierefreie Einzelzimmer mit eigenem Badezimmer gebaut werden. Die Größe der Appartements soll zwischen 43 und 55 Quadratmeter liegen. Jeder Wohngruppe soll ein Gemeinschaftsraum mit Wohnküche zugeordnet werden. In jeder Etage sind zudem Dienstzimmer sowie Lager- und Abstellräume vorgesehen.

Appartements zwischen 43 und 55 Quadratmeter groß

Der Kaufpreis der Appartements wird vom Bauherr ab einer Summe von 215.842 Euro angegeben. Das teuerste Appartement liegt bei 273.312 Euro. Die veranschlagte Monatsmiete liegt zwischen 620,55 und 785,77 Euro. Angaben zum Zeitplan werden auf der Homepage nicht gemacht. Eine Anfrage unserer Redaktion zum Baubeginn und Einzugstermin blieb bislang unbeantwortet.

Im Emsland baute die La Vida Projekt GmbH bereits in Twist und Geeste-Osterbrock zwei Seniorenzentren. Darüber hinaus realisierte das Immobilienunternehmen in den vergangenen Jahren auch im Landkreis Leer, im Osnabrücker Land sowie der Grafschaft Bentheim zahlreiche Seniorenzentren.