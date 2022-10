In Sögel wird seit Sonntag ein 65-jähriger Mann vermisst. Foto: Christian Belling up-down up-down Suche geht weiter 65-Jähriger aus Sögel weiter vermisst: „Hoffen auf Hinweise“ Von Christian Belling | 26.10.2022, 12:24 Uhr | Update vor 1 Std.

Seit Sonntagnachmittag wird in Sögel ein 65-jährige Mann vermisst. Die Polizei hat am Mittwoch ein Foto des Mannes veröffentlicht. In der Nacht zu Donnerstag gingen Beamte Hinweisen aus der Bevölkerung nach. Die Behörde hofft auf weitere Meldungen.