In Sögel geriet am Samstag eine Gartenhütte in Brand. FOTO: David Inderlied/dpa up-down up-down Ursache unklar 5000 Euro Schaden nach Brand einer Gartenhütte in Sögel Von Harry de Winter | 14.08.2022, 11:24 Uhr

Aus bisher ungeklärter Ursache geriet am Samstag gegen 17 Uhr eine Gartenhütte an der Richardstraße in Sögel in Brand. Verletzt wurde niemand.