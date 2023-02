An der Grundschule in Börger steigen die Schülerzahlen stetig. Foto: Mirco Moormann up-down up-down Klassenräume, Mensa, Toiletten 2,55 Millionen Euro für größere Grundschulen in Börger und Werpeloh Von Christian Belling | 17.02.2023, 13:59 Uhr

An den Grundschulen in Börger und Werpeloh wird der Platz knapp. Steigende Schülerzahlen sowie eine verpflichtende Ganztagsbetreuung machen Investitionen erforderlich. Das ist an den beiden Schulstandorten geplant.