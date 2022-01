Sögel. Regelmäßig schickt Haron Nazari von Sögel aus Geld in seine Heimat. Sorgenvoll blickt der 27-Jährige nach Afghanistan. Aus der Ferne will er helfen.

Er ist bemerkenswert, welche Hebel Haron Nazari in Bewegung setzt, um vom Hümmling aus in seinem etwa 5000 Kilometer entfernten Heimatland zu helfen. Das Land, aus dem er im Jahr 2015 geflohen, das aber dennoch seine Heimat geblieben ist. „Ich muss einfach meinen Beitrag leisten, um das Leid vor Ort ein wenig zu lindern“, erzählt der 27-Jährige im Gespräch mit unserer Redaktion. In gutem Deutsch berichtet er in seiner Wohnung in Sögel von seiner Flucht nach Deutschland, seiner Integration vor Ort, seinen Sorgen um seine Schwestern sowie seinen Möglichkeiten, in Afghanistan zu helfen.

Ende 2015 fand seine Odyssee ein Ende. Als Flüchtling aus Afghanistan fand Nazari in Sögel eine neue Heimat. Erstaunlich schnell integrierte er sich auf dem Hümmling. „Das liegt mit Sicherheit auch in seiner Strebsamkeit begründet“, sagt Marliese Hevicke, die gemeinsam mit Ehemann Michael den jungen Mann seit seiner Ankunft in Sögel mit Rat und Tat zur Seite steht.

In Deutschland bislang nur geduldet

Schnell lernte er Deutsch, ebenso schnell fand er Arbeit. Über ein Praktikum führte sein Weg in eine Beschäftigung in einem Werpeloher Industriebetrieb, wo er als Zerspanungstechniker arbeitet. „Dort ist er mittlerweile unentbehrlich“, weiß Marliese Hevicke. „Ich fühle mich wohl hier“, sagt Nazari, dem mit Status als geduldeter Flüchtling aufgrund der prekären Sicherheitslage in Afghanistan aktuell keine Abschiebung droht. Eine Perspektive in der Bundesrepublik habe er als Geduldeter aber auch nicht. „Das belastet ungemein“, so Nazari.

Gerne gehe er zur Arbeit – auch deshalb, weil er schon in jungen Jahren erfahren habe, was es bedeutet, arbeiten zu gehen. So habe er schon im Alter von zwölf Jahren mit seinem Onkel in der iranischen Hauptstadt Teheran einer Beschäftigung nachgehen müssen. An Bildung sei in seiner Jugend dagegen kaum zu denken gewesen.

Nazari

Nachfolgenden Generationen in Afghanistan sollen andere Möglichkeiten geboten werden. „In Deutschland habe ich gelernt, wie wichtig Bildung ist“, sagt Nazari. Seinen jungen Landsleuten in seiner Heimat möchte er dies deshalb ermöglichen. Seit zwei Jahren schickt der 27-Jährige deshalb regelmäßig Geld nach Afghanistan. Ein Vertrauensmann in seiner Heimatregion sorge dafür, dass das Geld für den Aufbau einer Schule eingesetzt werde. Zudem werde ein Lehrer damit bezahlt und Unterrichtsmaterialien wie Stifte und Hefte finanziert.

Nazari

Mittlerweile sei eine zweite Klasse aufgebaut worden. und 100 Schüler im Grundschulalter würden Lesen und Schreiben lernen. Auch Mädchen seien dabei. Die Taliban würden dies bis jetzt dulden und ließen den Schulbetrieb laufen. Nazari wisse aber, dass dies von einem auf den anderen Tag vorbei sein könne. Schließlich sei seit der Machtübernahme der Taliban im vergangenen August nichts mehr so wie es vorher war. An eine Einstellung seiner Hilfe denke der 27-Jährige gleichwohl nicht.

Nazari

Seine Unterstützung habe er mittlerweile sogar ausgeweitet. Insbesondere in abgelegenen Dörfern wie in seiner Heimatregion sei Hunger ein großes Problem. „Hilfsgüter kommen – wenn überhaupt – nur in größeren Städten an und werden von den Taliban willkürlich verteilt“, berichtet Marliese Hevicke. Vor diesem Hintergrund lasse Nazari von seinen knappen Einkünften nun auch Geld für Mehl, aber auch für Brennmaterial, nach Afghanistan überweisen.

„Für uns ist der Einsatz von Haron für seine Landsleute sehr bemerkenswert“, sagen Marliese und Michael Hevicke. Mit einem extra angelegten Spendenkonto unter dem Titel „Hungerhilfe Afghanistan“ will das Ehepaar dem 27-Jährigen in seinen Bemühungen unterstützen. Wer helfen will, kann sich für weitere Informationen mit Michael Hevicke per E-Mail an m.hevicke@gmx.de in Verbindung setzen.