Freispruch im Prozess um versuchten Totschlag in Sögel

Der Heimathof in Sögel wurde nach dem Vorfall im November 2020 von der Polizei weiträumig abgesperrt.

Brand / Archiv

Sögel. Zu einer fast tödlichen Auseinandersetzung kam es am Abend des 10. November 2020 auf dem Heimathof in Sögel. Im Prozess am Landgericht Osnabrück wurde der Angeklagte nun freigesprochen.

Am Abend des 10. November 2020 kam es auf dem Heimathof in Sögel beim dortigen Teich zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendlichen. In deren Verlauf schlug der Angeklagte seinem damals 17-jährigen Kontrahente