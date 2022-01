Schilder warnen vor Wolf in Werpeloh: Jägerschaft distanziert sich

Die Schilder hängen in einem Waldgebiet in Werpeloh.

Lambert Brand

Werpeloh. In einem Jagdrevier in Werpeloh sind Schilder angebracht worden, die vor Begegnungen mit dem Wolf warnen. Die Jägerschaft ist davon nicht begeistert.

"Vorsicht! Hier ist ein Wolfsgebiet!" heißt es auf den weiß-roten Warnschildern, die an Bäume befestigt worden sind. Wohl vor dem Hintergrund zahlreicher Wolfsrisse in der Region wird ebenfalls darauf hingewiesen, dass Hunde an de