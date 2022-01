So können im Emsland brennende Akkus von E-Autos gelöscht werden

Der Pkw kann für die Kühlung mit einem Kran in den Container gestellt oder aber auch hineingeschoben oder hereingezogen werden.

Lambert Brand

Sögel. Die Zahl der Fahrzeuge mit Elektroantrieb steigt stetig an – auch im Emsland. Aber was ist zu tun, wenn ein derartiges Fahrzeug in Brand gerät? Eine Antwort auf diese Frage kommt aus Sögel.

Die Feuerwehren zwischen Papenburg und Salzbergen haben sich bereits auf die notwendige Löschtaktik eingestellt. Was im Emsland bisher fehlte, war indes ein sogenannter Hochvolt-Container, um Autos mit brennenden Akkus in kühlendes Wasser e