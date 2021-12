Neues Corona-Testzentrum im Gewerbegebiet in Sögel eröffnet

Ein neues Corona-Testzentrum hat in dieser Woche in Sögel eröffnet. (Symbolbild)

Moritz Frankenberg/dpa

Sögel. In Sögel hat seit Dienstag ein weiteres Corona-Testzentrum eröffnet. Getestet wird dort an sieben Tagen in der Woche.

Das Testzentrum befindet sich im Sögeler Gewerbegebiet an der Industriestraße. Michael Koop von den Koop-Apotheken aus Lingen hält dieses Angebot mit Unterstützung von Marion Fangmeyer, die die Personalplanung für das Testzentrum Sögel im A