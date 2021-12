Feuer in Mehrfamilienhaus in Sögel

Am späten Donnerstagabend kam es in Sögel zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus.

Feuerwehr Sögel

Sögel. Am späten Donnerstagabend hat es in Sögel in einem Mehrfamilienhaus für betreutes Wohnen gebrannt.

Als die um 23.16 Uhr alarmierte Freiwillige Feuerwehr Sögel an der Einsatzstelle in der Straße Poskeberg eintraf, befanden sich keine Bewohner mehr im Haus. In einer ersten Meldung hieß es, dass sich noch eine Person im Gebäude befinden kön