Einen Wert von 1,8 Promille ergab ein Alkoholtest bei dem Mann (Symbolbild).

Uli Deck/dpa

Werpeloh. Dümmer als die Polizei erlaubt hat sich ein 58-jähriger Autofahrer in Werpeloh angestellt. Nun sitzt der Mann hinter Gitter.

Dabei ging der Mann den Gesetzeshütern durch Kommissar Zufall ins Netz. Was war passiert?Wie die Polizei am Montag mitteilte, fiel Beamten der Polizeistation Sögel am Freitagabend auf der Hauptstraße in Werpeloh ein Auto mit eingeschaltetem