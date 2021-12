Corona-Impfung: Angebot in Sögel wird ausgeweitet

Zusätzliche Impfangebote gibt es ab kommender Woche in der Gemeinde Sögel.

Symbolfoto: dpa/Ronny Hartmann

Sögel. Ob Erstimpfung. Zweitimpfung oder Boostern - in Sögel wird weiter gegen das Coronavirus mobil gemacht und das Impfangebot ausgeweitet.

Die hausärztliche Gemeinschaftspraxis „Ärzte am Markt" bietet nach Angaben der Samtgemeinde die Impfung im Rahmen einer Impfwoche vom 6. bis 10. Dezember direkt in ihren Praxisräumen an. Alle vier Ärzte der Praxis werden