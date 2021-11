Neuer Dorfladen mit größerem Angebot in Spahnharrenstätte

Am Mittwoch, 1. Dezember 2021, öffnet der Dorfladen in Spahnharrenstätte wieder. Er hat nun einen neuen Eingangsbereich.

Mirco Moormann

Spahnharrenstätte. Eineinhalb Jahre lang war der Dorfladen in Spahnharrenstätte geschlossen. Die neue Betreiberin Natalie Miller eröffnet das Geschäft am Mittwoch. Im Laden ist in der Zwischenzeit viel passiert.

Wenn der sanierte Laden am Mittwoch, 1. Dezember, um 6 Uhr für die ersten Gäste öffnet, dann steht im Ladenlokal deutlich mehr Platz zur Verfügung als zuvor. Ein neuer Eingangsbereich ist angebaut worden, im Laden die Kasse versetzt worden.