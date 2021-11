Vor 50 Jahren: So wurde Heinrich Ficker Feuerwehrmann in Spahnharrenstätte

Über die Wettkampfgruppe kam Heinrich Ficker (6.v.l.) Anfang der 1970er Jahre die Feuerwehr. (Repro)

Lambert Brand/Chronik Feuerwehr

Spahnharrenstätte . Die Feuerwehr Spahnharrenstätte suchte Anfang der 70er Jahre junge Leute, um eine Wettkampfgruppe auf die Beine stellen zu können – dazu gehörte dann auch Heinrich Ficker.

Über Teilnahme an den „Hümmling-Wettkämpfen“, so wurde der Leistungsvergleich der Feuerwehren damals bezeichnet, fand Ficker Gefallen an der ehrenamtlichen Tätigkeit. Anlässlich seiner Auszeichnung mit dem Ehrenzeichen des Landesfeuerw