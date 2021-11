Ungläubige Blicke in Spahnharrenstätte: Rat setzt auf Miteinander

Die 1500 Einwohner der Gemeinde Spahnharrenstätte haben einen neuen Bürgermeister.

Christian Belling

Spahnharrenstätte. Von einer konstruktiven Zusammenarbeit konnte im Rat Spahnharrenstätte in den vergangenen Jahren keine Rede mehr sein. Das soll sich jetzt ändern - sagt der neue Bürgermeister.

Nicht selten wurden in den vergangenen Jahren die Ratssitzungen in der Hümmlinggemeinde von gegenseitigen Anschuldigungen und Vorwürfen dominiert. Die zum Teil desaströse Debattenkultur gipfelte oftmals in persönlichen A