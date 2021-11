Rollstuhlfahrerin stößt in Sögel mit Auto zusammen

Bei dem Unfall in Sögel verletzte sich die Fahrerin eines Rollstuhls. (Symbolbild)

Jörn Martens

Sögel. Am Dienstagmorgen kam es in Sögel zu einem Verkehrsunfall. Eine Rollstuhlfahrerin und ein Auto sind zusammengestoßen.

Am Dienstagmorgen gegen 10.15 Uhr sind das Auto und die Rollstuhlfahrerin auf der Mühlenstraße in Sögel zusammengestoßen. Der Fahrer war mit seinem Mercedes auf der Clemens-August-Straße unterwegs. Als er nach rechts in die Mühlenstraße abb