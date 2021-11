Christian Thien verlässt Marstall Clemenswerth in Sögel

Nach mehr als neun Jahren verlässt Geschäftsführer Christian Thien die Jugendbildungsstätte Marstall Clemenswerth und das Jugendkloster in Ahmsen.

Marstall Clemenswerth

Sögel. In den Jugendbildungsstätten Marstall Clemenswerth in Sögel und dem Jugendkloster Ahmsen steht ein Leitungswechsel an. Nach neun Jahren verlässt Christian Thien das Haus.

Der Diplom-Religionspädagoge übernimmt nach mehr als neunjähriger Geschäftsführung und Hausleitung neue Aufgaben im Vitus-Werk in Meppen. Wie es in einer gemeinsamen Mitteilung der Einrichtungen heißt, wird Thien zum 1. März 2022