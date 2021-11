Wem gehören diese Kleidungsstücke?

Polizei Emsland

Sögel. Wem gehören diese sechs Jeans und vier Boxershorts? In dieser Sache ermittelt nun die Polizei in Sögel.

Die Polizei in Sögel hat am 1. November im Rahmen einer Diebstahlaufnahme sechs hochwertige Jeans sowie vier Boxershorts in Sögel sichergestellt, heißt es in Pressemitteilung. Die Polizei ist nun auf der Suche nach der Eigentümerin bzw. dem