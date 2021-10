So verabschiedet sich das Rathausteam in Sögel von Günter Wigbers

Ein neuer Chef zieht am Montag, 1. November, in das Sögeler Rathaus ein.

Samtgemeinde Sögel / Archiv

Sögel. "Tschüss Günter!" - in Sögel hat sich das Rathausteam von seinem langjährigem Chef Günter Wigbers verabschiedet. Am Montag, 1. November, tritt Frank Klaß seinen Dienst als neuer Bürgermeister der Samtgemeinde Sögel an.

Traurig zeigt sich die Samtgemeinde auf ihrer Facebook-Seite. "Wir haben heute unseren Chef Günter Wigbers verabschiedet! Das Rathausteam." Mit diesen Worten sowie einem Foto, das ein auf ein mehrere Stellwände fixiertes großes weißes Blatt