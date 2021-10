Einbrecher dringen in Werkshalle in Groß Berßen ein

In eine Werkshalle an der Dorfstraße in Groß Berßen sind bislang unbekannte Täter in der Nacht von Sonntag auf Montag eingebrochen.

Groß Berßen.. Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht von Sonntag auf Montag in eine Werkshalle in Groß Hesepe eingebrochen.

Laut Mitteilung der Polizei schlugen der oder die Täter eine Scheibe einer Tür ein, um in das Gebäude zu kommen. Es wird vermutet, dass es die Einbrecher auf Bargeld abgesehen hatten. Rund 500 Euro SchadenInsgesamt ist nach Poliz