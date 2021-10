Die Kirchenvorsteher der sieben Kirchengemeinden überreichen die Schlüssel für die Kirchen und Pfarrheime an den neuen Pastor Jürgen Krallmann und die Pastorale Koordinatorin Maria Thünemann.

Pfarrverbund Sögel / Gisela Arling

Sögel. Mit einem feierlichen Gottesdienst in der St. Jakobus-Kirche in Sögel sind Pfarrer Jürgen Krallmann und die Pastorale Koordinatorin Maria Thünemann von in ihre Dienste im Pfarrverbund Sögel eingeführt worden.

„Da bin ich wieder“, sagte Pfarrer Jürgen Krallmann in seiner Begrüßung und erntete gleich Applaus. Schließlich ist er kein Unbekannter im Pfarrverbund Sögel: Er war dort von 2010 bis 2014 als Kaplan tätig. Der gebürtige Kluser war 2007 von